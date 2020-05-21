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Опубликовано 20 мая 2020, 22:40

"На передовой защиты национальных интересов". Лавров поздравил Шойгу с 65-летним юбилеем

Фото © Екатерина Штукина / Пресс-служба Правительства РФ / ТАСС

Фото © Екатерина Штукина / Пресс-служба Правительства РФ / ТАСС

По его словам, жизненный путь главы Минобороны для многих стал примером мужества, самоотверженности и верности долгу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил главу Минобороны Сергея Шойгу с 65-летним юбилеем и пожелал ему сохранять "богатырское сибирское здоровье" и продолжать трудиться на благо страны. Текст поздравления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил высокий профессионализм юбиляра и рассказал о многолетней дружбе. Он добавил, что всегда рад встречам с ним не только по служебным делам, но и на спортивных площадках, а также "за кружкой чая у костра".

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Невозможно переоценить ваш вклад в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, всестороннее укрепление обороноспособности страны, в сохранение традиций нашего народа. И сегодня вы "на передовой" защиты национальных интересов, заявил министр.

Глава МИД подчеркнул, что жизненный путь Сергея Шойгу для многих стал примером мужества, самоотверженности и верности долгу, а личные качества не раз позволяли ему справляться с самыми сложными задачами.

Ранее Сергей Шойгу рассказал о своих родственниках, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

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Дарья Хомякова
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