"На передовой защиты национальных интересов". Лавров поздравил Шойгу с 65-летним юбилеем

По его словам, жизненный путь главы Минобороны для многих стал примером мужества, самоотверженности и верности долгу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил главу Минобороны Сергея Шойгу с 65-летним юбилеем и пожелал ему сохранять "богатырское сибирское здоровье" и продолжать трудиться на благо страны. Текст поздравления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

💬 С.В.#Лавров поздравил Министра обороны России С.К.#Шойгу с 65-летием: "Знаю Вас как надежного друга, настоящего патриота, высочайшего профессионала. Для многих Ваш жизненный путь стал примером самоотверженности, мужества и верности долгу". https://t.co/NA8EoKxpQE @mod_russia pic.twitter.com/KFh2QYcT03 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 20, 2020

Лавров отметил высокий профессионализм юбиляра и рассказал о многолетней дружбе. Он добавил, что всегда рад встречам с ним не только по служебным делам, но и на спортивных площадках, а также "за кружкой чая у костра".

— Невозможно переоценить ваш вклад в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, всестороннее укрепление обороноспособности страны, в сохранение традиций нашего народа. И сегодня вы "на передовой" защиты национальных интересов, — заявил министр.

Глава МИД подчеркнул, что жизненный путь Сергея Шойгу для многих стал примером мужества, самоотверженности и верности долгу, а личные качества не раз позволяли ему справляться с самыми сложными задачами.