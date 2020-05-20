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Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо стоимостью €1 млн

Она купила билет за 100 евро для участия в благотворительной акции.

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Видео © 1picasso100euros.com

Жительница Италии Клаудия Боргоньо приняла участие в благотворительной французской лотерее "1 Picasso 100 euros" и выиграла картину знаменитого художника Пабло Пикассо "Натюрморт" стоимостью в миллион евро. Трансляция оглашения результатов велась на сайте акции.

Фото © 1picasso100euros.com

Лотерейный билет обошёлся счастливице в 100 евро. Всего было продано более 51 тысячи билетов. Собранные в рамках благотворительной акции средства переведут организации Care, занимающейся помощью жителям Африки в обеспечении их водой и образованием.

Ранее "Натюрморт" Пикассо находился в частной коллекции Давида Намада, картина имеет сертификаты подлинности.

В мае 2019 года антиквар из Великобритании по дешёвке купил картину, и она оказалась оригиналом Пикассо стоимостью 62 млн.

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