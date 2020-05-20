Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо стоимостью €1 млн

Видео © 1picasso100euros.com
Жительница Италии Клаудия Боргоньо приняла участие в благотворительной французской лотерее "1 Picasso 100 euros" и выиграла картину знаменитого художника Пабло Пикассо "Натюрморт" стоимостью в миллион евро. Трансляция оглашения результатов велась на сайте акции.
Фото © 1picasso100euros.com
Лотерейный билет обошёлся счастливице в 100 евро. Всего было продано более 51 тысячи билетов. Собранные в рамках благотворительной акции средства переведут организации Care, занимающейся помощью жителям Африки в обеспечении их водой и образованием.
Ранее "Натюрморт" Пикассо находился в частной коллекции Давида Намада, картина имеет сертификаты подлинности.
В мае 2019 года антиквар из Великобритании по дешёвке купил картину, и она оказалась оригиналом Пикассо стоимостью 62 млн.