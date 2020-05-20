Полторы недели до лета, а в Москве снег. Пользователи Сети делятся фото и видео природной аномалии

Впрочем, синоптики предупреждали о таком исходе событий. И мало того, самый холодный день в этом месяце ещё впереди. По данным центра погоды "Фобос", завтра, 21 мая, температура понизится до 1–6 градусов, а снегопады продолжатся.
Фото © Instagram / stl_olka, Instagram / olga_vyazalochka
Снега насыпало столько, что можно было лепить снежки
Видео © Instagram / irishabarabash
Видео © Instagram / stl_olka
Увиденное трудно было не заснять на камеру, ведь кадры скорее похожи на фантастический фильм. В Сети появилось огромное количество фото и видео, где жители делятся своими первыми эмоциями от пережитого. Кто-то этот момент наблюдал из окна, а некоторым не повезло оказаться запертыми в машине.
Видео © Instagram / chuppakkabra
Так снегопад выглядел в районе метро "Академическая"
Видео © Instagram / okclisa71
Особенно переживали подмосковные жители, чей огород оказался в опасности. Пользователи снимали на видео, как их грядки покрыл мокрый снег. Неизвестно, как это отразится на будущем урожае.
Видео © Instagram / gnesya
Но не стоит расстраиваться раньше времени. Всё те же синоптики из центра "Фобос" пообещали, что тепло вернётся в столицу к концу месяца. Так что до снежной зимы ещё далеко.
WOW-news
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