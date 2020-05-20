Священник обстреливал проезжающие машины из водяного пистолета, но ничего криминального в этом нет

На днях в соцсетях начали появляться забавные фото католического священника, который стрелял по проезжающим мимо машинам из игрушечного пистолетика. Как оказалось, снимки были сделаны ещё перед Пасхой, но о находчивости Тима Пелца из Мичигана, США, широкой публике стало известно только сейчас. Объяснение такому поведению было простое: святой отец пытался освятить еду в условиях карантина, пишет Lad Bible.
Сразу было понятно, что эта Пасха будет такой, какой у нас ещё никогда не было. Я подумал, как можно соблюсти все традиции, не нарушая правил поведения при пандемии
Тим Пелц
Идею ему подали дети, для которых церковь Святого Амвросия придумала развлечение с водяными пистолетами. Отец Тим проконсультировался со своим другом, работающим в больнице, и тот заверил, что с такими игрушками всё пройдёт безопасно. В итоге священник стоял на пороге прихода, а мимо него проезжали прихожане с корзинками пасхальных угощений, которых отец Тим благословлял святой водой. Происходящее так понравилось пользователям Сети, что они принялись создавать мемы с находчивым священником.
Фото © Imgur / Unknown и Tomdoerr88
Когда в мире происходят такие мрачные события, людям хочется увидеть что-то светлое и забавное. Мне кажется, что они [пользователи Сети] увидели, что отец Тим заботится о прихожанах настолько, чтобы подкорректировать традиции и не рисковать чужим здоровьем
Кристин Бюск из церкви Св. Амвросия
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