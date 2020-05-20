Дочь Брюса Уиллиса выложила откровенное фото в белье, показав, что нужно принимать себя в любом теле

На днях американская актриса Румер Уиллис, старшая из пяти дочерей голливудских звёзд Деми Мур и Брюса Уиллиса, опубликовала сперва горячее фото, а затем видео, но уже с другим посылом. В обоих постах девушка предстала в сером комплекте и с распущенными волосами. Фото в полный рост или в открытой одежде нечасто появляются в инстаграме актрисы, но в этот раз сделаны они были для благого дела.
Под фото Румер написала большой текст о том, как нужно любить себя и принимать таким, какой ты есть. Она заметила, что пусть у неё и её подписчиков полно различий, но есть у них кое-что, что сильно их объединяет, — это желание быть идеальным. Но это ни к чему не приведёт, считает актриса, не стоит искать определение идеальности в соцсетях, загруженных фотошопом и дорогими пластиками.
Я хочу быть перед вами максимально честна и открыта. То фото могло скрыть все мои недостатки, но вот сейчас я перед вами. Меня раздражает мой живот, бывают дни, когда руки кажутся мне просто огромными. А эти бёдра? Они меня просто убивают. Но никто не трудится здесь сильнее моего тела, а в ответ оно всегда получает лишь мои упрёки
Румер Уиллис
В видео, выложенном вскоре после фото, актриса стояла перед камерой, не выбирая ракурсы и позы, честно показав себя со всех сторон. Девушка заметила, чтобы избавиться от некоторых недостатков, нужно правильно питаться и заниматься спортом, а всё остальное стоит просто принять. "Если вы не научитесь любить себя, то что бы вы ни делали, вы всегда будете собой недовольны", — убеждена Румер Уиллис.
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