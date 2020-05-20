Максима Фадеева поймали на романе с 26-летней подопечной, заметив схожие детали на их фото

В последнее время подписчиков Максима Фадеева волновал вопрос, что же происходит в его личной жизни. После роспуска лейбла MALFA продюсер перестал общаться с Ольгой Серябкиной, с которой ему все приписывали роман. А новых девушек на горизонте не было видно. Но внимательные подписчики обнаружили в инстаграме кумира маленькие подсказки, которые привели их в аккаунт 26-летней Евгении Майер, пишет Peopletalk.
С девушкой Фадеев познакомился на проекте "Песни", где был наставником молодой певицы. Но, видимо, связывает пару не только работа, если верить доказательствам, найденным в "Инстаграме". Продюсер выкладывал фото со своего отпуска на Бали, где по чудесному стечению обстоятельств в то же время отдыхала и Женя. Одинаковыми локациями пара делилась не только в сториз, но и в публикациях.
Там же Фадеев снял мини-клип на новую песню "Гугуша", и по золотым браслетам подписчики опознали в незнакомке, закрывшей лицо паранджой, Женю. В "Инстаграме" певица поделилась с поклонниками обновкой, которую приобрела на Бали, — стильными солнцезащитными очками. Вот только точно такие же продемонстрировал на себе тут же и Максим Фадеев.
Масла в огонь сейчас подливают и сториз Жени, в которых она проводит время в шикарном доме, тщательно размывая фон. Но опытные диванные сыщики уже опознали интерьер продюсерского жилища. Где в это время находится маленькая дочь Жени и что по этому поводу думает жена Фадеева, пока не известно.
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