Максима Фадеева поймали на романе с 26-летней подопечной, заметив схожие детали на их фото

В последнее время подписчиков Максима Фадеева волновал вопрос, что же происходит в его личной жизни. После роспуска лейбла MALFA продюсер перестал общаться с Ольгой Серябкиной, с которой ему все приписывали роман. А новых девушек на горизонте не было видно. Но внимательные подписчики обнаружили в инстаграме кумира маленькие подсказки, которые привели их в аккаунт 26-летней Евгении Майер, пишет Peopletalk.

Фото © Instagram / evgeniya_mayer и fadeevmaxim

С девушкой Фадеев познакомился на проекте "Песни", где был наставником молодой певицы. Но, видимо, связывает пару не только работа, если верить доказательствам, найденным в "Инстаграме". Продюсер выкладывал фото со своего отпуска на Бали, где по чудесному стечению обстоятельств в то же время отдыхала и Женя. Одинаковыми локациями пара делилась не только в сториз, но и в публикациях.

Фото © Instagram / evgeniya_mayer и fadeevmaxim

Там же Фадеев снял мини-клип на новую песню "Гугуша", и по золотым браслетам подписчики опознали в незнакомке, закрывшей лицо паранджой, Женю. В "Инстаграме" певица поделилась с поклонниками обновкой, которую приобрела на Бали, — стильными солнцезащитными очками. Вот только точно такие же продемонстрировал на себе тут же и Максим Фадеев.

Фото © Instagram / evgeniya_mayer и fadeevmaxim