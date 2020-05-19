Регина Тодоренко отдала статуэтку "Женщина года" от Glamour Маргарите Грачёвой, которую изувечил муж

Недавно Маргарита Грачёва из подмосковного Серпухова, которая печально прославилась в 2018 году после нападения мужа, опубликовала в своём инстаграме удивительный пост. В нём девушка предстала в маске панды и со статуэткой Glamour. Маргарита пояснила, что посылку ей прислала Регина Тодоренко, получившая эту награду от журнала в 2019 году. После неосторожных слов телеведущей Glamour лишил её звания женщины года, поэтому Регина решила отдать статуэтку кому-то, кто её заслуживал больше.
Когда на телеведущую из-за её поведения обрушился поток негатива и возмущения от пользователей Сети, Маргарита была чуть ли не единственной, кто поддержал девушку. Она пояснила подписчикам, что и сама не понимала, как распространено и опасно домашнее насилие, пока муж с топором не вывез её в лес. Поэтому Маргарита попросила всех неравнодушных помочь телеведущей разобраться в теме, вместо того чтобы осыпать её ругательствами. После этого девушка отправила Регине свою книгу "Счастлива без рук". И вот в ответ ей пришла посылка с подарком.
Честно, для меня эта награда ничего не значит. И при видеообщении с Региной (когда она снимала фильм), я сразу сказала: "Статуэтка мне не нужна". И в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает". (Про панд вспомнила, так как муж Регины выступал на шоу "Маски" в костюме панды.)
Маргарита Грачёва
Фото © Instagram / reginatodorenko
Поэтому теперь Маргарита — счастливая обладательница двух костюмов панд и награды "Женщина года" по версии Регины Тодоренко. В посте девушка попросила не умалять попытки Регины обелить своё имя, ведь, как бы то ни было, телеведущая пожертвовала два миллиона рублей в центр "Насилию.нет", а её фильм о домашнем насилии посмотрело более четырёх миллионов человек. "Даже после предательства я не потеряла веру в людей. И только время нам покажет всю подлинность действий Регины Тодоренко!" — заключила Маргарита.