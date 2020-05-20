29-летнюю певицу обвинили в том, что она лишь притворяется молодой, скрывая реальный возраст

После выпуска дебютного альбома певица Глория Танг получила множество музыкальных наград, пишет Daily Mail. И до сегодняшнего дня продолжает радовать поклонников своим творчеством. Однако кое-кто усомнился в честности и порядочности артистки.

Фото © Instagram / goodafternoongloria

Девушку обвинили в том, что она вводит поклонников в заблуждение и скрывает свой реальный возраст, чтобы казаться моложе. Так, до недавнего времени многие считали, что Глории 29 лет, ведь даже в "Википедии" в качестве года рождения был указан 1990-й. Однако в китайские СМИ обратилась якобы экс-одноклассница исполнительницы, заявив, что той на самом деле 41 год и она вообще не выглядит как молодая девушка.

Фото © Instagram / goodafternoongloria

Впрочем, глядя на снимки в фейсбуке и инстаграме певицы, ей действительно сложно дать более 30. У неё гладкая кожа почти без морщин и миниатюрная фигура. Позже Глория подтвердила журналистам, что обвинительница и правда училась вместе с ней в школе. Но заявила, что не врала поклонникам, ведь возраст в "Википедии" она указывала не сама.

Фото © Instagram / goodafternoongloria

Возраст — это моё личное дело. Любой может изменить страницу в "Википедии". И я, и моя компания считаем, что я продаю музыку, а не свою молодость Глория Танг