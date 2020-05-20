Девушка показала, как преобразилась благодаря исправленному прикусу, но её разоблачила одна деталь

Недавно тикток-блогерша Жаклин Аларкао опубликовала видео, в котором показала, как якобы она изменилась после стоматологического вмешательства. На первых кадрах девушка запечатлена с зубами, растущими в два ряда, а под конец ролика она же хвастается голливудской улыбкой. Видео за несколько дней набрало больше 16 миллионов просмотров.

До и после того, как вышла замуж за дантиста jaquelinealarcao

Видео © TikTok / jaquelinealarcao

В комментариях пользователи восхитились изменениями во внешности девушки. Конечно, помимо прикуса, девушка и сама как будто расцвела. Однако нашлись и те, кто отметил неприятную правду: мало кто может позволить себе такие изменения, ведь работа стоматологов и ортодонтов может стоить десятки тысяч долларов. Кто-то написал: "Теперь я точно знаю: нет некрасивых людей, зато есть небогатые". Нашлись и те, кто попросту не поверил в сказочные метаморфозы красотки. Как оказалось, не зря.

Кадры из видео © TikTok / jaquelinealarcao