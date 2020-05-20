Девушка показала, как преобразилась благодаря исправленному прикусу, но её разоблачила одна деталь

Недавно тикток-блогерша Жаклин Аларкао опубликовала видео, в котором показала, как якобы она изменилась после стоматологического вмешательства. На первых кадрах девушка запечатлена с зубами, растущими в два ряда, а под конец ролика она же хвастается голливудской улыбкой. Видео за несколько дней набрало больше 16 миллионов просмотров.
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jaquelinealarcao
Видео © TikTok / jaquelinealarcao
В комментариях пользователи восхитились изменениями во внешности девушки. Конечно, помимо прикуса, девушка и сама как будто расцвела. Однако нашлись и те, кто отметил неприятную правду: мало кто может позволить себе такие изменения, ведь работа стоматологов и ортодонтов может стоить десятки тысяч долларов. Кто-то написал: "Теперь я точно знаю: нет некрасивых людей, зато есть небогатые". Нашлись и те, кто попросту не поверил в сказочные метаморфозы красотки. Как оказалось, не зря.
Кадры из видео © TikTok / jaquelinealarcao
Спустя несколько дней после публикации вирусного видео Жаклин опубликовала ещё одно, которое подтвердило все догадки пользователей. На кадрах девушка показала, как надевает накладку на зубы. Все, кто раньше восхищался преображением девушки, её осудили. Многие уверены: выдавать себя за человека, у которого проблемы с прикусом, когда у самой всё в полном порядке, просто некрасиво. Тем более когда знаешь, что подобные видео точно принесут тебе не одну тысячу подписчиков, но всё равно используешь "запрещённый приём", пишет Daily Star.
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