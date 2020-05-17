Девушка, весившая более 100 кг, похудела и стала настоящей красоткой вопреки всем издевательствам

Когда Дикше было 23 года, её вес преодолел отметку 105 килограммов. Жизнь девушки заметно осложнилась. Даже обычные действия давались ей с трудом. Последней каплей в решении начать борьбу с лишним весом стал случай на отдыхе. Вместе с друзьями Сингхи приехала покататься на параплане, однако инструктор её не пустил, сославшись на лишний вес.

Фото © Instagram / alwaysalittleextra

С тех пор Дикши основательно взялась за своё тело и здоровье. Правда, получилось не с первого раза. Поначалу килограммы уходили с лёгкостью. Но потом процесс становился намного напряжённее, ведь результаты не были такими впечатляющими, как хотелось бы. Весы показывали лишь крохотные изменения. Тогда девушка поняла важную особенность процесса похудения.

Потерять первые несколько килограммов несложно. Вот только когда вы выйдете на плато, дальше терять вес будет уже сложнее. Тогда вам нужно быть настойчивыми и придерживаться всех тех изменений в рационе и образе жизни. Когда сделаете тренировки и здоровое питание частью своей жизни, вас уже ничто не остановит. Будьте последовательным. Будьте гибкими. Будьте дисциплинированными Дикша Сингхи

Фото © Instagram / alwaysalittleextra

Сейчас у девушки есть собственная система тренировок. Она занимается по 45 минут в день шесть раз в неделю. Обновлённый рацион также помогает закреплять прогресс. На завтрак у красотки каша или блины из нутовой муки. Днём — зелень с лавашем чапати, а на ужин — блюда с повышенным содержанием белка и овощи.

Фото © Instagram / alwaysalittleextra