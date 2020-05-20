Ратаковски вызвала ревность у фанатов, распахнув перед мужем рубашку, под которой ничего нет

Девушка, которую поклонники могут узнать по фото одного лишь живота или завидной пятой точки, снова подключила к съёмкам мужа. Ратаковски разместила в "Инстаграме" несколько знойных кадров с продюсером, актёром и любимым супругом Себастьяном Беар-Макклардом.

Фото © Instagram / emrata

Влюблённые нежно смотрели друг на друга и, не стесняясь камеры, обнимались и целовались. А Эмили (как обычно) не сдержалась и показала голую грудь, распахнув свою рубашку.

Фото © Instagram / emrata

Таким образом страстная парочка на карантине решила прорекламировать новые товары бренда модели Inamorata, который теперь не ограничивается выпуском купальников и нижнего белья для девушек. Теперь там появились рубашки и шорты "для него и для неё", как указала в посте Ратаковски.

Фото © Instagram / inamoratawoman

Влюблённые угадали, что нужно пользователям, которых снимки привели в восторг. Всего за час жаркие кадры набрали более 711 тысяч лайков, и их количество всё продолжает расти. Фанаты отметили, что пара выглядит очень милой. Однако без ревности не обошлось: несмотря на то что Эмили вышла замуж более двух лет назад, некоторые поклонники никак не могут с этим смириться, считая, что парню просто несказанно повезло.

Люблю вас, ребята, вы такие милые kana_i2i9

Какой счастливый парень sourlyyours