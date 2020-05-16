Любой фильм станет лучше, если добавить в него самоеда: 7 примеров, с которыми не поспоришь

"Посмотри, всё, чего касаются лучи солнца, — наше королевство. Кроме носков. Носки не трогай". ("Король лев", 2019 г.)
"Да пребудет с тобой сила!" ("Звёздные войны", трилогия 1977–1983 гг.)
"Арабская ночь, волшебный Восток, но ты обещал мне вкусняшку, вообще-то..." (2019 г.)
"Нарисуй меня, как своих французских бульдогов". ("Титаник", 1997 г.)
"Я вернусь (за арахисовым маслом)". ("Терминатор", 1984 г.)
"Никто не заметил подмены". ("Мальчишник в Вегасе", 2009 г.)
"Для нас ты идеальна (прямо как курочка)". ("Реальная любовь, 2003 г.)
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