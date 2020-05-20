Инста-модель 4 месяца не могла сидеть после пластики ягодиц, которую провёл хирург-мошенник

Об увеличении ягодиц Шилпа из Нью-Дели, Индия, мечтала с двадцати лет, потому и начала откладывать средства. Мама девушки была против, но Шилпе невыносимо было видеть в зеркале ничем не примечательную фигуру. Девушка мечтала обладать пышными формами, поэтому, накопив 10 тыс. долларов (725 тыс. рублей), Шилпа отправилась в Майами, США, на операцию, пишет Unilad.
Но, как только девушка вернулась домой с долгожданным результатом, у неё начались проблемы. Ногу постоянно простреливало острой болью, и дыхания не хватало даже для простой ходьбы. С хирургом Шилпа связаться не смогла, поэтому начала искать ответы в Сети. И найденное её немало расстроило — все хвалебные отзывы этого врача оказались липовыми.
Клиника подкупала пациентов бесплатным обезболивающим кремом с арникой, чтобы те оставляли положительные комментарии. Я рассказываю свою историю только для того, чтобы предупредить остальных. Поддельными отзывами хирурги нас просто убивают. В прошлом году у этого врача умерла пациентка от жировой эмболии. Ей было всего 28 лет
Шилпа Седи
В итоге девушке потребовалась не одна операция и в общей сложности 60 тыс. долларов (около 4,4 млн рублей), чтобы исправить всё, что натворил хирург-мошенник. Шилпа четыре месяца вообще не могла сидеть, зато смогла возместить траты. Сейчас благодаря своим формам девушка стала популярной инста-моделью с 1,5 млн подписчиков и её работа приносит ей огромный доход. А с хирургом разбираются правоохранительные органы.
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