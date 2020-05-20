Снаружи это ничем не примечательный кирпичный дом с бассейном во дворе, он продаётся за $ 159 900 (≈ 11,4 млн руб.). Но все загадки и тайны скрыты внутри, отмечает юзер в посте
Судя по снимкам, как только вы открываете входную дверь, то словно попадаете в другой мир, который парень охарактеризовал весьма подходящей фразой "Что, бог ты мой, тут происходит?"
Из интерьеров гостиной, стилизованной под замок XIII века с камином, мехами и гербами, вы за мгновение можете перенестись в столовую — в 25-й век. Она представляет собой "космический корабль", при создании которого использовались детали вертолёта Apache
А вот и первый пришелец. И укромная ванная, увитая растениями. Странностей становится всё больше
Фото © Twitter / BravePocket
Тем, кто тоскует по морю на карантине, особенно понравится одна из трёх спален, ведь там есть всё, что надо. Песок, ракушки, рыболовные сети — красота
Но и это ещё не всё. Другая спальня придётся по вкусу любителям 60-70-х — розовая комната в духе хиппи
Фото © Twitter / dmc3472
Твит парня, который никак не мог взять в толк, зачем хозяину понадобилось дома устраивать такое, набрал более 133 тысяч лайков. И в комментариях появилась девушка, назвавшая себя внучкой владельца
Фото © Twitter / hawilkerson1008
По словам пользовательницы, её дедушка — инженер-электрик и ветеран Военно-морских сил. Эксцентричный старичок обустроил дом сам при помощи друзей. И девушке очень нравилось гостить там в детстве, ведь каждый уголок таил сюрприз и о скуке говорить точно не приходилось
WOW-funny
На продажу выставили дом, внутри которого владелец воплотил свои самые безумные фантазии
сегодня в 15:35
Священник обстреливал проезжающие машины из водяного пистолета, но ничего криминального в этом нет
сегодня в 14:39
Продавцы секс-шопов назвали самые смешные заблуждения, с которыми приходили их клиенты
вчера в 12:18