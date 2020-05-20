На продажу выставили дом, внутри которого владелец воплотил свои самые безумные фантазии

Снаружи это ничем не примечательный кирпичный дом с бассейном во дворе, он продаётся за $ 159 900 (≈ 11,4 млн руб.). Но все загадки и тайны скрыты внутри, отмечает юзер в посте

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Судя по снимкам, как только вы открываете входную дверь, то словно попадаете в другой мир, который парень охарактеризовал весьма подходящей фразой "Что, бог ты мой, тут происходит?"

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Из интерьеров гостиной, стилизованной под замок XIII века с камином, мехами и гербами, вы за мгновение можете перенестись в столовую — в 25-й век. Она представляет собой "космический корабль", при создании которого использовались детали вертолёта Apache

Фото © Twitter / frazierapproves

А вот и первый пришелец. И укромная ванная, увитая растениями. Странностей становится всё больше

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Тем, кто тоскует по морю на карантине, особенно понравится одна из трёх спален, ведь там есть всё, что надо. Песок, ракушки, рыболовные сети — красота

Фото © Twitter / frazierapproves

Но и это ещё не всё. Другая спальня придётся по вкусу любителям 60-70-х — розовая комната в духе хиппи

Фото © Twitter / dmc3472

Твит парня, который никак не мог взять в толк, зачем хозяину понадобилось дома устраивать такое, набрал более 133 тысяч лайков. И в комментариях появилась девушка, назвавшая себя внучкой владельца

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По словам пользовательницы, её дедушка — инженер-электрик и ветеран Военно-морских сил. Эксцентричный старичок обустроил дом сам при помощи друзей. И девушке очень нравилось гостить там в детстве, ведь каждый уголок таил сюрприз и о скуке говорить точно не приходилось