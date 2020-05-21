Слушания в суде США по делу россиянина Фирсова назначили на 16 июня

Слушания по делу россиянина Кирилла Фирсова, арестованного в США по подозрению в хищении личных данных, назначены на 16 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление, поступившее в электронную базу федерального суда Южного округа штата Калифорния в Сан-Диего.

В ходе заседания Фирсову зачитают предъявленные ему в США обвинения.

Напомним, Кирилл Фирсов был арестован в аэропорту Нью-Йорка 7 марта 2020 года. По версии ФБР, россиянин якобы управлял платформой Deer.io, на которой рекламировались и продавались взломанные аккаунты, а также данные пользователей.