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Самолёт с аппаратами ИВЛ вылетел из США в Россию — видео

Миссия экипажа продлится несколько дней, после чего он уйдёт на двухнедельный карантин.

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ВВС США опубликовали видео вылета самолёта с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для России, воздушное судно с 50 приборами на борту доставит в Москву первую партию гуманитарного груза.

Транспортный самолёт С-17 направился с базы Марч в Калифорнии на базу Довер в штате Мэриленд, оттуда он уже стартует в РФ. Командование воздушных перевозок сообщило в "Твиттере", что сотрудники службы совместно с базой Довер организовали транспортировку в Москву.

Официальных комментариев о вылете непосредственно в РФ пока не поступало. Как сообщила в интервью, опубликованном на DVIDS, пилот воздушного судна — подполковник Сьюзан Гордон, борт также доставит другие грузы, поэтому миссия продлится несколько дней.

Она отметила, что логистика вылета очень сложная, кроме того, экипаж должен был в короткие сроки получить дипломатические разрешения и визы, а после полёта уйдёт на двухнедельный карантин.

Прекрасно, что мы сможем сказать, что мы помогли россиянам получить важный груз, заключила Гордон.

Следующая партия аппаратов ИВЛ, как ожидается, будет отправлена 26 мая.

Напомним, ранее США заявили, что передадут России 200 аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом.

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