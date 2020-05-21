Самолёт с аппаратами ИВЛ вылетел из США в Россию — видео

ВВС США опубликовали видео вылета самолёта с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для России, воздушное судно с 50 приборами на борту доставит в Москву первую партию гуманитарного груза.

Транспортный самолёт С-17 направился с базы Марч в Калифорнии на базу Довер в штате Мэриленд, оттуда он уже стартует в РФ. Командование воздушных перевозок сообщило в "Твиттере", что сотрудники службы совместно с базой Довер организовали транспортировку в Москву.

Our #MobilityAirmen from @TeamCharleston and Dover AFB assisted in a USAID movement of ventilators to #Moscow. We are here to support and deliver aid globally, extending the reach of USAID. https://t.co/lWIFJf7PZ4 — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) May 20, 2020

Официальных комментариев о вылете непосредственно в РФ пока не поступало. Как сообщила в интервью, опубликованном на DVIDS, пилот воздушного судна — подполковник Сьюзан Гордон, борт также доставит другие грузы, поэтому миссия продлится несколько дней.

Она отметила, что логистика вылета очень сложная, кроме того, экипаж должен был в короткие сроки получить дипломатические разрешения и визы, а после полёта уйдёт на двухнедельный карантин.

— Прекрасно, что мы сможем сказать, что мы помогли россиянам получить важный груз, — заключила Гордон.

Следующая партия аппаратов ИВЛ, как ожидается, будет отправлена 26 мая.