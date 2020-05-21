Пелоси обвинили в травле Трампа после того, как она заявила о его "болезненном ожирении"

Спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси оказалась в центре скандала из-за своего замечания в адрес главы Белого дома. Об этом сообщает Би-би-си.

Комментируя заявление главы государства о том, что он принимает таблетки гидроксихлорохина для профилактики коронавируса, Пелоси заявила, что для него это может быть небезопасно.

— Я бы предпочла, чтобы он не принимал то, что не было одобрено учёными. Особенно в его возрастной группе и в его, скажем так, весовой, с болезненным ожирением, — сказала она.

Позже американский лидер заявил, что планирует прекратить принимать препарат "через день или два".