СМИ: Известный рестлер Шад Гаспард утонул, пытаясь спасти сына

Знаменитый американский рестлер Шад Гаспард утонул во время купания в океане вместе со своим десятилетним сыном. Об этом сообщает Associated Press.

Как уточняется, спортсмен вместе с женой и сыном отдыхал у побережья Калифорнии. Во время купания сильное течение отнесло мужчину и ребёнка на глубину.

По данным TMZ, спасатели сначала нашли Гаспарда, но он попросил их спасти ребёнка в первую очередь. Когда сына рестлера доставили на берег, спортсмена накрыло огромной волной. Поиски успехом не увенчались, а спустя несколько дней его тело выбросило на берег.