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Защитит от подделок. В Минздраве оценили внедрение системы мониторинга лекарств

В ведомстве подчеркнули, что у россиян появится возможность проверять легальность зарегистрированных препаратов.

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Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Внедрение в России с 1 июля 2020 года маркировки лекарственных препаратов, а также системы их мониторинга поможет уберечь соотечественников от покупки подделок и некачественных изделий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

В ведомстве отметили, что у россиян после запуска системы появится возможность проверять легальность зарегистрированных препаратов с помощью мобильных телефонов. В случае если покупатель заметит нарушения, он сможет направить жалобу.

Все участники рынка обязаны внедрить у себя необходимые бизнес-процессы, чтобы система в полной мере заработала. Это сделает наш рынок лекарств максимально прозрачным, что в том числе позволит обеспечить граждан безопасными и эффективными лекарствами,приводит ведомство слова главы Минздрава Михаила Мурашко.

Напомним, с 1 июля 2020 года в стране будет запрещён оборот лекарств без цифровых идентификационных кодов. Те препараты, которые поступили в продажу до 1 июля, разрешается продавать без маркировки до окончания их срока годности.

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