Защитит от подделок. В Минздраве оценили внедрение системы мониторинга лекарств

Внедрение в России с 1 июля 2020 года маркировки лекарственных препаратов, а также системы их мониторинга поможет уберечь соотечественников от покупки подделок и некачественных изделий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

В ведомстве отметили, что у россиян после запуска системы появится возможность проверять легальность зарегистрированных препаратов с помощью мобильных телефонов. В случае если покупатель заметит нарушения, он сможет направить жалобу.

— Все участники рынка обязаны внедрить у себя необходимые бизнес-процессы, чтобы система в полной мере заработала. Это сделает наш рынок лекарств максимально прозрачным, что в том числе позволит обеспечить граждан безопасными и эффективными лекарствами, — приводит ведомство слова главы Минздрава Михаила Мурашко.