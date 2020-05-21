Названы самые популярные смартфоны в России до и во время самоизоляции

Аналитики "Яндекс.Маркета" выяснили, как изменился спрос пользователей на смартфоны во время самоизоляции. Они сравнили количество переходов с площадки в магазины в феврале и в апреле.

Эксперты представили два рейтинга. Вот какими они получились.

Фото © "Яндекс.Маркет"

В апреле пользователи интересовались более бюджетными смартфонами. Так, из рейтинга пропали Samsung Galaxy S10e 6/128 Гб (средняя стоимость — около 45 тысяч рублей) и Galaxy A50 64 Гб (средняя стоимость — около 17 тысяч рублей). Вместо них в рейтинг попали более дешёвые смартфоны от Samsung — Galaxy A71 6/128 Гб и Galaxy A10 со средней стоимостью около 30 и 9 тысяч рублей соответственно.

Изменилось и положение смартфона Samsung Galaxy A51 64 Гб: в апреле он занял первое место, хотя в феврале был на седьмом. iPhone 11 россияне предпочитали тоже более бюджетный: в феврале они брали модель в комплектации на 128 Гб, а в апреле — более дешёвую на 64 Гб.

Спрос на смартфоны в последние месяцы сильно неустойчив. Ниже всего он был 1 апреля — после официального начала нерабочей недели в России. После этого интерес к категории начал расти, пик был зафиксирован 28 апреля — тогда количество переходов на предложения интернет-магазинов выросло на 58% по сравнению с 31 марта.