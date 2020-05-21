На Сахалин не пустят без теста на коронавирус

Приезжающих теперь не будут пускать на Сахалин без результатов тестирования на коронавирус. Это касается тех граждан, у кого нет местной регистрации. Соответствующий указ подписал губернатор области Валерий Лимаренко, он вступает в силу с 27 мая.

— Для въезда на территорию островного региона будут необходимы результаты лабораторных исследований на CoViD-19. Сдать анализ нужно не ранее чем за три дня до прибытия в Сахалинскую область, — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Отмечается, что помимо результатов тестов также необходимо будет предъявить цифровые пропуска, которые могут получить жители других регионов и стран, имеющие оформленные трудовые отношения с островными предприятиями или близких родственников на территории области.