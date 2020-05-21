Суд в Хакасии приостановил работу из-за заражения коронавирусом одного из судей

Абазинский городской суд в Хакасии приостановил работу из-за заражения коронавирусной инфекцией одного из судей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Хакасии.

— Суд закрыт, судья заболела коронавирусом, заразилась не на работе, в быту. Сейчас здание находится на санитарной обработке, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что дела будут рассматриваться в Таштыпском городском суде.

Кроме того, с ограничениями продолжает работу суд в Усть-Абакане. Там работают сотрудники, которые не контактировали с заболевшим.

В Хакасии зарегистрировано 724 заболевших CoViD-19.