Суд в Хакасии приостановил работу из-за заражения коронавирусом одного из судей

Абазинский городской суд в Хакасии приостановил работу из-за заражения коронавирусной инфекцией одного из судей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Хакасии.
— Суд закрыт, судья заболела коронавирусом, заразилась не на работе, в быту. Сейчас здание находится на санитарной обработке, — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что дела будут рассматриваться в Таштыпском городском суде.
Кроме того, с ограничениями продолжает работу суд в Усть-Абакане. Там работают сотрудники, которые не контактировали с заболевшим.
В Хакасии зарегистрировано 724 заболевших CoViD-19.
Ранее Лайф сообщал, что в марте на карантин уходил глава Хакасии после того, как летел в одном самолёте с заражённой коронавирусом.