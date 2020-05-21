СМИ: Прокурор Токио подал в отставку после скандала с игрой в маджонг во время режима ЧС

Глава прокуратуры Токио Хирому Курокава подал в отставку после резкого негатива из-за его игры в азартные игры во время режима чрезвычайной ситуации, введённого в Японии. Об этом сообщили газета Shukan Bunshun и телеканал NHK.

Отмечается, что 63-летний прокурор первого и 13 мая играл в маджонг в квартире журналиста газеты Sankei, а компанию им составлял корреспондент издания Asahi. Домой Курокава возвращался на арендованном автомобиле.