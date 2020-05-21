Маски для всех. В Диснейленде озвучили правила работы после пандемии коронавируса

Компания Walt Disney и профсоюзы сотрудников Диснейленда согласовали правила работы парков развлечений после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters.
Меры включают в себя методы социального дистанцирования, усиленную уборку и обязательные маски для рабочих и гостей. На входе будет измеряться температура. В случае плохого самочувствия сотрудники будут направлены на оплачиваемый больничный.
Достигнутое с профсоюзами соглашение касается 43 тысяч работников Диснейленда в городе Орландо американского штата Флорида. Потоки посетителей там разделят с помощью пластиковых барьеров. Билеты будут продавать по безналичному расчёту.
Ранее развлекательный гигант закрыл свои парки в Азии, Франции и Соединённых Штатах, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Около 120 000 работников компании были отправлены в неоплачиваемый отпуск, большая часть из них были актёрами и аниматорами.
Поскольку коронавирус отступает в некоторых частях мира, Disney разрабатывает планы, чтобы помочь работникам и посетителям чувствовать себя в безопасности, возвращаясь к привычной жизни. Компания открыла парк развлечений в Шанхае для ограниченного числа посетителей в понедельник, 11 мая, распродав тысячи доступных билетов.