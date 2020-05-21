СМИ: Россияне перед изоляцией запаслись наличными на 362 миллиарда рублей

Россияне активно запасались наличными деньгами перед самоизоляцией. Объём средств с начала года увеличился на 362 миллиарда рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ.

Отмечается, что наиболее существенный прирост был зафиксирован в марте.

В пресс-службе банка уточнили, что жители страны увеличили потребительские расходы на 2,6%, с чем и связан рост наличных. Их пополнение произошло из сбережений, отток которых ускорился более чем в два раза по сравнению с таким же периодом в 2019 году.

Причиной стало распространение коронавирусной инфекции, что вызвало необходимость финансировать повышенный спрос, уточнили в пресс-службе регулятора. Активнее всего россияне скупали гречку, рис, пельмени, сахар, чистящие средства и туалетную бумагу.