В Совфеде предложили штрафовать за некачественную уборку подъездов и дворов

В Совете Федерации предложили закрепить в новом кодексе об административных правонарушениях ответственность за несвоевременную или некачественную уборку подъездов и дворов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как уточняется, соответствующая инициатива упоминается в предложениях Комитета Совфеда по конституционному законодательству.

Первый зампредседатель комитета Ирина Рукавишникова рассказала, что сенаторы подняли вопрос о введении в кодекс самых распространённых административных правонарушений, касающихся благоустройства территорий. Речь идёт в том числе и о нарушении правил содержания территорий общего пользования, организации уборки и поддержании чистоты и порядка, а также нарушения при выкашивании сорной (самосевной) травы.

Сенатор заявила, что перечисленные нарушения актуальны практически везде, поэтому нужно обратить на них внимание и наделить соответствующими полномочиями региональные органы власти и местного самоуправления, чтобы те могли оперативно реагировать.