Зима вернулась. Синоптики пообещали москвичам ливень и снег 21 мая

В четверг, 21 мая, в столичном регионе ожидаются ливень и снег, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Днём в Москве воздух прогреется до 7–9 градусов тепла, ночью до плюс четырёх, прогноз по осадкам улучшится ближе к вечеру. Дождь будет местами и кратковременным.

Ветер северный, северо-западный, до 11 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы — 740 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье ожидается облачная погода, температура воздуха от пяти до десяти градусов выше ноля, на севере региона столбики термометров покажут до двух градусов. Ночью температура будет колебаться в промежутке от одного до шести градусов.