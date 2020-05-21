Врач назвала группу людей с повышенным риском смерти от CoViD-19

В условиях пандемии коронавирусной инфекции риск летального исхода в два-четыре раза выше у пациентов с нарушением обмена веществ. Об этом рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева.

Она уточнила, что группу риска составляют люди с эндокринопатиями — пациенты с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.

— В нашей стране почти восемь миллионов человек страдают ожирением. Преддиабет у 19 миллионов человек. Плюс ещё 30 миллионов — в группе риска из-за ожирения. Около 40 процентов населения имеют опухоли щитовидной железы, — приводит её слова RT.

При этом специалист заметила, что лишний вес человека не повышает риск заражения.

Людям с нарушением обмена веществ эндокринолог рекомендует придерживаться режима сна, стараться правильно питаться и принимать витамины, советуясь с врачом. О физической активности забывать тоже не стоит.