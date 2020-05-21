В Ираке рассказали о задержанном террористе, который может быть преемником аль-Багдади

Арестованный Абдалла Кардаш, которого считают возможным преемником ликвидированного главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади, занимался производством иприта (горчичного газа), который преступники использовали для нападения на иракских военнослужащих. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу органов безопасности страны.

Как уточняется, знакомство Кардаша с аль-Багдади произошло в конце 2011 года. С 2012 года преступник находился в Сирии и управлял фабриками по производству оружия и боеприпасов, а также занимал ряд ответственных постов в группировке. Кроме того, он выполнял важную роль в переговорах ИГИЛ* и других террористических формирований.

Газета The Guardian со ссылкой на источники в конце января текущего года раскрыла имя нового главаря террористической организации. Им стал Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби, который является одним из основателей группировки и лично участвовал в планировании операций по всему миру. Среди его псевдонимов — Хаджи Абдалла и Абдалла Кардаш.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Кадры спецоперации по уничтожению обнародовал Вашингтон. 5 ноября СМИ сообщили о задержании старшей сестры лидера ИГИЛ* властями Турции. Также в Ираке был схвачен его двоюродный брат и заместитель Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, более известный как Ибн Халдун.