"Маленький вредитель ищет новых родителей". Петербуржец разместил объявление о продаже ребёнка

Житель Санкт-Петербурга разместил на сайте бесплатных объявлений предложение забрать его сына в добрые руки. Публикация появилась в разделе "Домашние животные", об этом сообщила детский омбудсмен по Северной столице Анна Митянина на странице во "ВКонтакте".

Скриншот объявления с сайта Avito © VK / Анна Митянина

— Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать. Не уважает старших, — написал отец ребёнка и предложил отдать мальчика тем, кто сделает его счастливым.

Вероятно, это была глупая шутка, как в случае с объявлением из Челябинска, появившимся в феврале, когда брат решил продать сестру в разделе "Посуда". Или специфические воспитательные методы отца. Омбудсмен подчеркнула, что такое поведение по отношению к ребёнку недопустимо в любом случае.

Митянина обратилась в правоохранительные органы с требованием провести проверку по данному факту, кроме того, она написала письмо администрации сайта объявлений, сейчас возмутительная публикация уже удалена. Делом занялся Следственный комитет.

— Понимаю, что сейчас для всех не самое простое время. Самоизоляция, вынужденное ограничение контактов и передвижения, проблемы с работой. Нелегко даётся дистанционное обучение. Нервы не выдерживают. Но такие ситуации недопустимы ни при каких обстоятельствах, — подчеркнула омбудсмен.

Она напомнила, что дети не должны быть объектом для выплёскивания негатива, и добавила, что такие объявления встречаются не первый раз. В связи с этим она попросила сообщать в аппарат Уполномоченного по правам ребёнка о подобных случаях.