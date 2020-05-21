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"Маленький вредитель ищет новых родителей". Петербуржец разместил объявление о продаже ребёнка

Теперь ему придётся объяснить свой поступок сотрудникам правоохранительных органов.

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Фото © Сайт объявлений Avito

Житель Санкт-Петербурга разместил на сайте бесплатных объявлений предложение забрать его сына в добрые руки. Публикация появилась в разделе "Домашние животные", об этом сообщила детский омбудсмен по Северной столице Анна Митянина на странице во "ВКонтакте".

Скриншот объявления с сайта Avito © VK / Анна Митянина

Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать. Не уважает старших, написал отец ребёнка и предложил отдать мальчика тем, кто сделает его счастливым.

Вероятно, это была глупая шутка, как в случае с объявлением из Челябинска, появившимся в феврале, когда брат решил продать сестру в разделе "Посуда". Или специфические воспитательные методы отца. Омбудсмен подчеркнула, что такое поведение по отношению к ребёнку недопустимо в любом случае.

Митянина обратилась в правоохранительные органы с требованием провести проверку по данному факту, кроме того, она написала письмо администрации сайта объявлений, сейчас возмутительная публикация уже удалена. Делом занялся Следственный комитет.

Понимаю, что сейчас для всех не самое простое время. Самоизоляция, вынужденное ограничение контактов и передвижения, проблемы с работой. Нелегко даётся дистанционное обучение. Нервы не выдерживают. Но такие ситуации недопустимы ни при каких обстоятельствах, — подчеркнула омбудсмен.

Она напомнила, что дети не должны быть объектом для выплёскивания негатива, и добавила, что такие объявления встречаются не первый раз. В связи с этим она попросила сообщать в аппарат Уполномоченного по правам ребёнка о подобных случаях.

Ранее Лайф сообщал, что главврач киевской клиники продавала новорождённых младенцев в Китай за 50 тысяч долларов.

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