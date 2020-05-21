Онколог сообщил о взрыве числа заболеваний раком осенью

Заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ №6 2 Илья Черниковский сообщил, что нынешней осенью в России может произойти резкое увеличение числа заболеваний раком в запущенных стадиях.

Это произойдёт из-за того, что онкологические стационары были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусом.

— В Северо-Западном округе три учреждения специализируются на лечении рака прямой кишки, в том числе и наша больница. Две клиники перепрофилированы под коронавирус, поэтому все пациенты, которые должны были там пролечиться, переведены к нам, — приводят слова Черниковского "Известия".

Он отметил, что центры для лечения пациентов с онкологией трогать было нельзя, а также указал на снижение обследований для выявления рака на ранней стадии.

— Поэтому осенью, когда многие ещё и с дач вернутся, мы ожидаем взрыва онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями, — уточнил онколог, добавив, что нагрузка на больницы также резко возрастёт.