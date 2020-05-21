Определён новый эпицентр пандемии коронавируса

Латинская Америка может стать новым очагом распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

В некоторых странах региона зафиксирован рекордный уровень заболевания и смертности, рассказала глава подразделения "Врачей без границ" в Бразилии Ана де Лемос.

Ситуация в некоторых городах сопоставима с пиком заболеваемости в США и Европе. Кроме того, в перуанской столице Лиме показатель смертности "сопоставим с худшим месяцем эпидемии в Париже", пишет издание.

В Бразилии, по мнению одного из врачей в Сан-Паулу, количество смертей может приблизиться к 100 тысячам человек, а "худшее ещё впереди". Кроме того, страну называют эпицентром пандемии в Латинской Америке. Подобные прогнозы делаются исходя из несерьёзного отношения к инфекции со стороны президента Бразилии Жаира Болсонару, который назвал коронавирус небольшим гриппом и призывал не вводить жёсткие ограничения в стране.

Умерших начали массово хоронить в гробах, уложенных друг на друга. Также в стране практически не проводится тестирование, а фактическое число смертей пациентов с CoViD-19 может быть в пятнадцать раз больше официальных показателей.

В Мексике, как пишет издание, уже начали снимать карантинные меры, хотя вирусологи страны отмечают, что пик эпидемии ещё не пройден.