Москалькова призвала закрепить в законе беспроцентные кредиты для пострадавших организаций

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала на законодательном уровне закрепить возможность пострадавшим от коронавируса организациям получения беспроцентных кредитов.

— Скоро будет приниматься закон о поддержке после прекращения ограничительных мер, и здесь очень важно, чтобы на законодательном уровне были даны возможности получения беспроцентных кредитов тем учреждениям, органам, которые пострадали, — цитирует Москалькову РИА "Новости".

Она также назвала правильной поддержку туристических организаций. Однако некоммерческие негосударственные образовательные учреждения, по её словам, не получили никакой помощи. Кроме того, в трудном положении могут оказаться и родители школьников, оплачивающих их обучение.

Омбудсмен отметила наиболее частую тему во время пандемии CoViD-19 — вопрос постановки на учёт безработных. Люди не могут получить ответы на свои вопросы из-за отсутствия чёткого канала взаимодействия с отделами занятости. Также проблема возникает с определением "границы" потери работы — до начала эпидемии или после.

При этом Москалькова отметила положительную тенденцию в решении проблемы принуждения людей выходить на работу, несмотря на самоизоляцию. Подобных обращений, по данным омбудсмена, стало меньше.