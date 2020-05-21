Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 мая 2020, 08:46

Москалькова призвала закрепить в законе беспроцентные кредиты для пострадавших организаций

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото © Kremlin

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото © Kremlin

Среди частых тем в пандемию она обозначила вопрос постановки на учёт безработных.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала на законодательном уровне закрепить возможность пострадавшим от коронавируса организациям получения беспроцентных кредитов.

Скоро будет приниматься закон о поддержке после прекращения ограничительных мер, и здесь очень важно, чтобы на законодательном уровне были даны возможности получения беспроцентных кредитов тем учреждениям, органам, которые пострадали, — цитирует Москалькову РИА "Новости".

Она также назвала правильной поддержку туристических организаций. Однако некоммерческие негосударственные образовательные учреждения, по её словам, не получили никакой помощи. Кроме того, в трудном положении могут оказаться и родители школьников, оплачивающих их обучение.

Омбудсмен отметила наиболее частую тему во время пандемии CoViD-19 — вопрос постановки на учёт безработных. Люди не могут получить ответы на свои вопросы из-за отсутствия чёткого канала взаимодействия с отделами занятости. Также проблема возникает с определением "границы" потери работы — до начала эпидемии или после.

Президент объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Кто и как может получить кредит под 2 процента
Президент объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Кто и как может получить кредит под 2 процента

При этом Москалькова отметила положительную тенденцию в решении проблемы принуждения людей выходить на работу, несмотря на самоизоляцию. Подобных обращений, по данным омбудсмена, стало меньше.

В исполкоме ОНФ оценили меры поддержки для волонтёрских организаций
В исполкоме ОНФ оценили меры поддержки для волонтёрских организаций

Она призвала грамотно выстроить нормативно-правовую базу выхода из карантина, чтобы безработица не выросла.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar