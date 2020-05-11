В исполкоме ОНФ оценили меры поддержки для волонтёрских организаций

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов отметил важность поручений по поддержке некоммерческих организаций.

— Важно, что наш президент, лидер ОНФ поддержал идею распространить на НКО целый ряд мер, которые сейчас касаются малого и среднего бизнеса, — сказал он в беседе с Лайфом.

Кузнецов отметил, что меры поддержки касаются тех НКО, которые показали свою эффективность и порядочность, — организаций, с 2017 года являющихся победителями Фонда президентских грантов и получателями региональных субсидий. Кроме того, важную роль в поддержке НКО играют льготы для компаний, оставляющих пожертвования, так как это станет стимулом для многих предприятий включиться в благотворительную деятельность.

— Владимир Владимирович Путин в самый сложный момент нашёл время и возможность встретиться и поддержать огромное сообщество волонтёров, представителей некоммерческих организаций — тех, кто оказался на передовой общественного сопротивления коронавирусу. Этой встречей он ещё раз показал, что является моральным лидером нации, — заключил Кузнецов.