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В исполкоме ОНФ оценили меры поддержки для волонтёрских организаций

Соответствующие поручения были приняты сегодня.

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Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов отметил важность поручений по поддержке некоммерческих организаций.

Важно, что наш президент, лидер ОНФ поддержал идею распространить на НКО целый ряд мер, которые сейчас касаются малого и среднего бизнеса, — сказал он в беседе с Лайфом.

Кузнецов отметил, что меры поддержки касаются тех НКО, которые показали свою эффективность и порядочность, — организаций, с 2017 года являющихся победителями Фонда президентских грантов и получателями региональных субсидий. Кроме того, важную роль в поддержке НКО играют льготы для компаний, оставляющих пожертвования, так как это станет стимулом для многих предприятий включиться в благотворительную деятельность.

Владимир Владимирович Путин в самый сложный момент нашёл время и возможность встретиться и поддержать огромное сообщество волонтёров, представителей некоммерческих организаций — тех, кто оказался на передовой общественного сопротивления коронавирусу. Этой встречей он ещё раз показал, что является моральным лидером нации, — заключил Кузнецов.

Ранее Лайф рассказывал, что меры поддержки НКО прокомментировали в Совете при Минтруде.

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