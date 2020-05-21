Названы три сценария развития мировой экономики после пандемии CoViD-19

Управляющий МФЦ "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трёх возможных развилках развития мировой экономики. Его слова приводит РИА "Новости".

— Прежде всего это курс на самодостаточность и самоизоляцию. И многие страны с большими и самодостаточными экономиками, большим населением могут выбрать этот курс, — сказал Келимбетов, приведя в пример США.

Он отметил, что ответом на пандемию коронавирусной инфекции станет рост протекционизма и тенденция усиления государств. Из-за тренда на самоизоляцию пострадал даже Европейский союз, уточнил эксперт.

Вторым сценарием является масштабная поддержка банков и предприятий на национальном уровне. Подобная схема использовалась после кризиса 2008−2010 годов. Келимбетов считает, что полное использование экономического потенциала стран является важным направлением развития. По словам главы МФЦ, это сопряжено с использованием резервов, привлечением прямых инвестиций и международной ликвидности.

Однако такие пути станут проблемой для некоторых стран, включая Россию и Казахстан, так как они взяли курс на изоляцию и импортозамещение. Однако создание торговых блоков и занимание определённого места в них является третьим вариантом развития событий.

Мир может поделиться на макрорегионы, в которых будет доминировать определённый торговый блок. В таком случае на первый план выйдет роль финансовых систем, которые будут сопрягать эти регионы друг с другом.