"Город парализован". Власти Мадрида подают в суд на Правительство Испании из-за карантина

Руководство автономного сообщества Мадрид подаёт иск в Верховный суд на Правительство Испании с требованием отменить карантин и дать возможность региону перейти на первую стадию снятия ограничений. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Ранее власти сообщества трижды обращались к Минздраву страны с просьбой изменить меры по борьбе с коронавирусом. Они утверждают, что показатели местной системы здравоохранения позволяют выйти на начальный этап смягчения действующих мер.

— Правительство не разрешает Мадриду перейти на другую фазу, и он останется парализован. Нет технического объяснения. Мы готовы. Наша торговля рушится, мы каждую неделю теряем 18 тысяч рабочих мест, — ещё на прошлой неделе писала в "Твиттере" глава правительства сообщества Исабель Диас Аюсо.

К настоящему моменту большая часть страны уже перешла на первую фазу выхода из карантина. Около 70% испанцев получили возможность ходить в бары и рестораны, а также собираться группами до десяти человек. Несколько небольших Канарских и Балеарских островов и вовсе вышли на второй этап, но Мадрид, Барселона и часть Кастилии-Леона "застряли" на нулевой стадии.