НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Песков заявил о точности российских данных о смертности от коронавируса: Мы ничего не скрываем

Представитель Кремля подчеркнул, что причина смерти пациентов определяется вскрытием.

135
Post cover

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что информация о смертности от коронавируса в России — точная.

Мы ничего не скрываем. Причина смерти определяется вскрытием... В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводят патолого-анатомических исследований, — заявил Песков телекомпании CNBC.

Напомним, по последним данным, число случаев коронавируса в России за весь период эпидемии превысило 300 000. При этом, по данным оперштаба, смертность от заболевания в процентном соотношении остаётся на рекордно низком уровне. Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что летальность от CoViD-19 в России — 0,95%, что значительно ниже показателей других стран.

Выбор редакции

Loading...