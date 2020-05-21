Песков заявил о точности российских данных о смертности от коронавируса: Мы ничего не скрываем

— Мы ничего не скрываем. Причина смерти определяется вскрытием... В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводят патолого-анатомических исследований, — заявил Песков телекомпании CNBC .

Напомним, по последним данным, число случаев коронавируса в России за весь период эпидемии превысило 300 000. При этом, по данным оперштаба, смертность от заболевания в процентном соотношении остаётся на рекордно низком уровне. Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что летальность от CoViD-19 в России — 0,95%, что значительно ниже показателей других стран.