"На нас накинулись, мы защищались". Устроившие стрельбу в Печатниках рассказали о причинах конфликта

Видео © ГУ МВД России по Москве

В Москве задержали двоих участников конфликта на Южнопортовой улице, который перерос в драку, в том числе открывшего стрельбу мужчину. Видео с допросом злоумышленников опубликовало столичное ГУ МВД России.

Мужчин 24 и 26 лет поймали по горячим следам, один из них уже был судим. При них нашли пистолет с патронами. Как рассказал участник конфликта, начавший стрельбу, драка началась с того, что на них "накинулись", свои действия задержанный объясняет тем, что защищался.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимира Васенина.