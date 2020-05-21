Мишустин: Все деньги медикам уже должны быть выплачены, оснований для задержек нет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что деньги борющимся с коронавирусом медикам за апрель уже должны выплатить в полном объёме. Оснований для задержек нет. Также он поручил ежедневно докладывать о ситуации с президентскими надбавками.

— Главное требование — все начисления должны как можно быстрее доходить до конкретных людей. Все необходимые корректировки и разъяснения по президентским выплатам уже переданы в регионы. Оснований для задержек нет, — заявил Мишустин на заседании кабмина.

Он напомнил, что для начислений не нужно высчитывать рабочее время медиков, оплата производится по факту работы с больными коронавирусом. При этом все средства за апрель уже должны быть выплачены в полном объёме, а в ряде регионов начались выплаты и за май.

Премьер также поручил оперативно отрабатывать все обращения, которые медики оставляют на портале госуслуг, и докладывать о ситуации ежедневно.