В Барнауле девушка обвинила маму в истязаниях 10-летнего брата

Жительница Барнаула задержана по обвинению в избиении малолетнего сына. Как стало известно Лайфу, заявление в полицию подала её собственная 21-летняя дочь.

По данным источника, десятилетний Степан часто не слушался родителей и не хотел делать уроки. Матери школьника пришлось серьёзно взяться за его воспитание, иногда наказывать и ругать. Мальчика это совершенно не устраивало: он не хотел жить с мамой и начал жаловаться старшей сестре Анастасии, что родительница его якобы избивает.

Всё это время жительница Барнаула Эвелина поддерживала контакт с отцом своих детей, с которым развелась и не жила с 2007 года, и рассказывала ему о плохом поведении сына. Что касается взрослой дочери, то Анастасия уже некоторое время назад съехала от родителей и начала жить со своим молодым человеком. Младший брат часто просился переехать к ней, но родители не разрешали.

Переломный момент в этой истории наступил во вторник, 19 мая, когда Анастасия отправилась в полицейский участок и написала заявление по факту истязания брата.

После этого их мать задержали, а сегодня, 21 мая, СК попросил её арестовать. При этом, как заявил Лайфу источник, никаких насильственных действий над мальчиком не совершалось. Лишь раз женщина позволила себе минуту слабости, потому что не справлялась с нравом школьника, и связала сыну ноги. Но впоследствии она раскаивалась в содеянном и таких ситуаций больше не допускала. При этом 21-летняя Анастасия — почти единственный человек, кого слушается маленький Степан.

По информации источника, вполне вероятно, что девушка специально оклеветала мать, чтобы получить родительскую квартиру.