Китайские учёные придумали, как защититься от второй волны коронавируса

Китайские учёные-инфекционисты предлагают зарубежным странам, в которых эпидемия коронавируса идёт на спад, уже сейчас подумать о второй волне, с которой мир может столкнуться после открытия границ между странами. Об этом пишет в четверг "Фэнхуанван цайцзин".

По словам одного из ведущих китайских вирусологов, руководителя Шанхайской экспертной группы по CoVID-19 Чжан Вэньхуна, когда между странами начнёт курсировать поток туристов, нужно максимально сохранить действующие ограничительные меры, поскольку многие носители вируса могут даже не подозревать о своей болезни из-за бессимптомного течения.

Учёный настаивает на том, что нужно максимально сохранить объёмы тестирования на коронавирус и сохранять меры социального дистанцирования даже после того, как основная волна отступит. Маски и перчатки должны стать привычным аксессуаром для жителей всех мегаполисов, как это принято в Китае. Необходимо также не забывать мыть руки и пользоваться антисептиками при любой возможности.