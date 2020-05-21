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Китайские учёные придумали, как защититься от второй волны коронавируса

Угрозу несёт открытие границ, когда между странами начнёт курсировать поток туристов, многие из которых могут быть инфицированы. В том числе бессимптомно.

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Фото © Pixabay

Китайские учёные-инфекционисты предлагают зарубежным странам, в которых эпидемия коронавируса идёт на спад, уже сейчас подумать о второй волне, с которой мир может столкнуться после открытия границ между странами. Об этом пишет в четверг "Фэнхуанван цайцзин".

По словам одного из ведущих китайских вирусологов, руководителя Шанхайской экспертной группы по CoVID-19 Чжан Вэньхуна, когда между странами начнёт курсировать поток туристов, нужно максимально сохранить действующие ограничительные меры, поскольку многие носители вируса могут даже не подозревать о своей болезни из-за бессимптомного течения.

Учёный настаивает на том, что нужно максимально сохранить объёмы тестирования на коронавирус и сохранять меры социального дистанцирования даже после того, как основная волна отступит. Маски и перчатки должны стать привычным аксессуаром для жителей всех мегаполисов, как это принято в Китае. Необходимо также не забывать мыть руки и пользоваться антисептиками при любой возможности.

Ранее власти Китая приняли решение направить два миллиарда долларов в качестве помощи пострадавшим от пандемии коронавируса странам. Прежде всего помощь будет выделена развивающимся государствам. В самой Поднебесной ситуация, кажется, нормализовалась. В течение трёх недель власти ежедневно отчитываются всего о нескольких новых заболевших.

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