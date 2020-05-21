Лайф снял на видео автопарк в челябинском лесу. Эти иномарки теперь передают медикам

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В Челябинске госпиталь ветеранов уже получил первую иномарку из числа найденных в лесу местным жителем. Решение о передаче автомобилей медикам принял губернатор региона Алексей Текслер.

Отмечается, что автомобиль будет использоваться для выездов бригад врачей к маломобильным пациентам, которые проходят лечение на дому. Госпиталь обслуживает подобных больных по всему городу.

Часть автомобилей останется в автопарке правительства на замену старым и отработавшим своё машинам.