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Лайф снял на видео автопарк в челябинском лесу. Эти иномарки теперь передают медикам

Ещё несколько машин поступят в правительственный автопарк на замену старым автомобилям.

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Видео © LIFE

В Челябинске госпиталь ветеранов уже получил первую иномарку из числа найденных в лесу местным жителем. Решение о передаче автомобилей медикам принял губернатор региона Алексей Текслер.

Отмечается, что автомобиль будет использоваться для выездов бригад врачей к маломобильным пациентам, которые проходят лечение на дому. Госпиталь обслуживает подобных больных по всему городу.

Часть автомобилей останется в автопарке правительства на замену старым и отработавшим своё машинам.

Напомним, всего в челябинском лесу было обнаружено 56 иномарок Toyota Camry. Машины предназначались для саммитов ШОС и БРИКС, однако полгода провели под открытым небом. На их закупку правительство региона потратило 120 миллионов рублей.

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