Кому кипяточку? В Челябинске парковку залило горячей водой — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Челябинске из-за коммунальной аварии одну из автомобильных парковок города залило кипятком.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в районе пересечения Свердловского тракта с Автодорожной улицей. Десятки машин оказались в обжигающем заточении: владельцы не могут подойти к своим авто и уехать.

Кроме того, на стоянке транспортных средств находятся новые машины, принадлежащие центрам продаж.

При этом, согласно последней информации, уровень горячей воды на парковке продолжает расти. Сотрудники обслуживающей организации уже прибыли на место происшествия, однако к ремонтным работам неисправного трубопровода пока не приступили.