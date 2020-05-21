В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за серые зарплаты

Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за серую зарплату в виде любой суммы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Такую инициативу Артамонов направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики. По его словам, на сегодняшний день наказание предусмотрено только в случае выплаты в качестве серой зарплаты сотруднику 100 тысяч рублей и более.
Напомним, ранее стали известны профессии, чьи зарплаты взлетели на 90−100% во время эпидемии коронавируса. Любопытно, что курьеров в этом списке нет, хотя рост дохода представителей других специальностей напрямую связан с повышенным спросом на доставку товаров или услуг.