МыВместе. Пилот-герой Дамир Юсупов вернул на родину россиян, застрявших на Мальте и Кипре

Видео © Пресс-служба ОНФ

Вечером 20 мая в столицу вернулись российские туристы, из-за пандемии коронавируса застрявшие на Мальте и Кипре. За штурвалом самолёта, следующего рейсом Мальта — Ларнака — Москва, находился Герой России Дамир Юсупов, в августе прошлого года совершивший аварийную посадку А321 в кукурузном поле в Подмосковье и спасший жизни пассажиров.

Возвращением россиян из-за границы занимались волонтёры проекта "Своих не бросаем" в рамках акции #МыВместе. В случае если вы находитесь за границей и есть рейсы обратно в РФ, но вы не можете на них зарегистрироваться, так как регион прилёта не соответствует вашему месту жительства, за помощью можно обратиться через сайт акции.

— Благодаря волонтёрам в Россию вернулось более 470 туристов. Сегодняшним рейсом нашей авиакомпании Мальта — Ларнака — Москва мы доставили 177 пассажиров, которые смогли попасть на этот рейс также благодаря волонтёрам. Наш экипаж очень рад выполнить этот рейс, мы рады, что оказались причастными к выполнению этой миссии, — сказал Юсупов.

Туристы отметили слаженную работу волонтёров и поблагодарили их за помощь в возвращении на родину.