В Совфеде предложили закрепить в законе понятие самоизоляции

В Совете Федерации хотят законодательно установить определение понятия "самоизоляция", а также пояснить порядок введения данного режима и ограничить пределы полномочий региональных властей в данной сфере. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст соответствующей инициативы.

Первый заместитель председателя Комитета палаты по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова пояснила, что на будущее необходимо установить "правила игры", которые учтут все имеющиеся ресурсы и интересы и будут максимально понятными и взвешенными.

Также сенатор добавила, что в этом году все меры, которые предпринимались в связи с распространением коронавирусной инфекции, вводились чрезвычайно быстро, поскольку данная ситуация в России впервые. В связи с этим вопросы самоизоляции граждан в российском законодательстве прописаны не были.

— Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Всё это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы, — подчеркнула она.

Соответствующие коррективы могут внедрить в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".