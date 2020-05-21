НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Galaxy Note 20 лишится главной фишки флагманских смартфонов Samsung

Речь о функции Space Zoom, которая позволяет делать 100-кратное приближение картинки в режиме фото. Space Zoom дебютировал в Galaxy S20 Ultra, флагмане 2020 г.

72

Фото © Samsung

О том, что опции, которая не вызвала горячего отклика у журналистов и блогеров, не окажется в Galaxy Note 20, сообщил известный инсайдер Ice Universe. На причины, по которым Samsung решилась на этот шаг, информатор не указал.

Однако можем предположить, что Samsung не удовлетворил приём Space Zoom. Многие обзорщики отмечали, что 100-кратное увеличение впечатляет, но только как факт. С точки зрения эффективности Space Zoom оказался провалом. Дело в том, что при максимальном приближении картинка сильно размывалась и теряла всякую художественную ценность.

Подробнее о проблемах с камерой и другими функциями Galaxy S20 Ultra мы писали в отдельном материале. Прочитать его можно здесь.

Выбор редакции

Loading...