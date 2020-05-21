Galaxy Note 20 лишится главной фишки флагманских смартфонов Samsung

О том, что опции, которая не вызвала горячего отклика у журналистов и блогеров, не окажется в Galaxy Note 20, сообщил известный инсайдер Ice Universe. На причины, по которым Samsung решилась на этот шаг, информатор не указал.

Note20 series no longer retains 100X zoom function — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2020

Однако можем предположить, что Samsung не удовлетворил приём Space Zoom. Многие обзорщики отмечали, что 100-кратное увеличение впечатляет, но только как факт. С точки зрения эффективности Space Zoom оказался провалом. Дело в том, что при максимальном приближении картинка сильно размывалась и теряла всякую художественную ценность.