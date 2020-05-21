НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Москве снова задержали экс-издателя журнала "Флирт" за организацию проституции

Вместе с подельником Заблицев зарабатывал на борделях, которые рекламировал в Интернете.

961

Дмитрий Зяблицев. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В Москве за организацию проституции полицейские задержали нескольких человек, в числе которых — бывший некогда издателем журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев, дважды судимый за подобные преступления — в 2007-м и 2017-м. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что Зяблицев и его подельник Филипп Соколовский в течение года с помощью "диспетчеров" оказывали услуги сексуального характера. Для этого они снимали несколько квартир в столице, где располагали девушек, а клиентов искали с помощью рекламы в Интернете.

За год "бизнесменам" удалось заработать более 47 миллионов рублей. Сейчас Зяблицева и Соколовский, а также их сообщники, задержаны.

Напомним, в 2017 году Заблицева признали виновным в организации борделей и приговорили к трём годам колонии. Тогда рекламу распространяли в журнале "Флирт", которым владел обвиняемый вместе с супругой.

Выбор редакции

Loading...