На Украине вторые сутки подряд резко растёт число заболевших коронавирусом

На Украине уже второй день резко растёт число новых пациентов с коронавирусом. Сегодня заболевание подтвердилось у 476 человек, а накануне — у 354. Об этом сообщает "Страна.ua".

Отмечается, что несколько дней назад суточный прирост новых заболевших CoViD-19 составлял 260 человек. На сегодняшний день по числу пациентов с коронавирусом лидируют Черновицкая (2843 случая), Киевская (1316) и Ровенская области (1287).

За весь период эпидемии на Украине зарегистрировано 19 706 случаев коронавируса, 6227 пациентов выздоровели, летальных случаев — 579.