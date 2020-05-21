В Москве второй день подряд выписанных после CoViD-19 больше, чем заболевших

Число выписанных в Москве пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, второй день подряд превышает количество заразившихся. Об этом следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением CoViD-19 в России.

Согласно информации штаба, в среду, 20 мая, за сутки в Москве было зарегистрировано 2699 новых случаев заболевания, при этом выписано 5440 человек.

В четверг, 21 мая, число инфицированных вновь оказалось меньше: 2913 новых заразившихся граждан против 3746 выписанных.