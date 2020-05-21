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В Москве второй день подряд выписанных после CoViD-19 больше, чем заболевших

Количество вылечившихся в столице граждан за последние сутки составило 3746 человек.

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Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Число выписанных в Москве пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, второй день подряд превышает количество заразившихся. Об этом следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением CoViD-19 в России.

Согласно информации штаба, в среду, 20 мая, за сутки в Москве было зарегистрировано 2699 новых случаев заболевания, при этом выписано 5440 человек.

В четверг, 21 мая, число инфицированных вновь оказалось меньше: 2913 новых заразившихся граждан против 3746 выписанных.

Ранее Лайф сообщал, что за прошедшие сутки в 84 регионах РФ выявили ещё 8849 заболевших новой коронавирусной инфекцией, при этом 42% не имели её клинических проявлений.

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